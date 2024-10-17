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Бывший советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине при одном условии

Экс-советник Соскин: если Зеленский немедленно не уйдет, будет гражданская война

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Водник/Wikimedia

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть свой пост, пока он не спровоцировал гражданскую войну на Украине. Своим мнением он поделился на своем YouTube-канале.

По его словам, «заключительный диагноз» для Владимира Зеленского – «немедленная отставка». В противном случае, считает Соскин, на Украине начнется гражданская война, а линия фронта рухнет.

Эксперт также отметил, что «план победы» украинского лидера невозможно воплотить в жизнь, поскольку у страны нет для этого ресурсов.

«Везде провал вместе с этим генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет», — подчеркнул он.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

Ранее в Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию.

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