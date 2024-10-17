Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому следует немедленно покинуть свой пост, пока он не спровоцировал гражданскую войну на Украине. Своим мнением он поделился на своем YouTube-канале.

По его словам, «заключительный диагноз» для Владимира Зеленского – «немедленная отставка». В противном случае, считает Соскин, на Украине начнется гражданская война, а линия фронта рухнет.

Эксперт также отметил, что «план победы» украинского лидера невозможно воплотить в жизнь, поскольку у страны нет для этого ресурсов.

«Везде провал вместе с этим генштабом: отдали за сентябрь столько территорий, сколько за весь 2023 год не отдавали. Полный провал на фронте, курского плацдарма уже почти нет», — подчеркнул он.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации. Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

Ранее в Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию.