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Руководство США осведомлено об ударах Израиля по Ирану

CBS: Байден проинформирован об ударе Израиля по Ирану

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден проинформирован об ударах Израиля по Ирану. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

»[Президент США Джо] Байден был проинформирован об атаках и внимательно следит за развитием событий», — говорится в сообщении.

Агентство Reuters также сообщало, что вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис также проинформирована об ударах Израиля по Ирану и следит за происходящим.

До этого израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран.

По словам чиновников, атака является ответом на нападения Ирана на Израиль.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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