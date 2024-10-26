Руководство США осведомлено об ударах Израиля по Ирану

Президент США Джо Байден проинформирован об ударах Израиля по Ирану. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме.
»[Президент США Джо] Байден был проинформирован об атаках и внимательно следит за развитием событий», — говорится в сообщении.
Агентство Reuters также сообщало, что вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис также проинформирована об ударах Израиля по Ирану и следит за происходящим.
До этого израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран.
По словам чиновников, атака является ответом на нападения Ирана на Израиль.
1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить.
Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.