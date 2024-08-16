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Мадуро резко ответил на призывы к перевыборам в Венесуэле

Мадуро отверг предложения президентов Бразилии и Колумбии о перевыборах в стране

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Fausto Torrealba/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии Лулы да Силвы и Густаво Петро о проведении внеочередных президентских выборов в стране, после того как оппозиция не признала результатов голосования. Его слова приводит ТАСС.

«Венесуэла — суверенное и независимое государство, у нее есть конституция и [политические] институты. Любые конфликты, которые происходят в Венесуэле, должны решаться самими венесуэльцами посредством ее институтов и на основе законодательства и конституции Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Он также напомнил, что Каракас осудил беспорядки в Бразилии, которые произошли после вступления в должность главы государства Лулы да Силвы и поддержал действующую власть. Венесуэльский лидер отметил, что его страна также никогда не вмешивалась в дела Колумбии, и он не намерен «раздавать советы социальных сетях».

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. 3 августа законодатели США и Евросоюза обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

15 августа правительство США потребовало от президента Венесуэлы Николаса Мадуро признать, что на прошедших 28 июля выборах главы государства победил его соперник, кандидат от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалес.

Ранее США вышли на Мадуро с неожиданным предложением.

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