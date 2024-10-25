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Путин заявил, что Россия до сих пор поставляет газ через Суджу

Путин: Россия поставляет газ в Европу через Суджу

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Алексей Даничев/РИА Новости

Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину, маршрут прокачки проходит через станцию Суджа в Курской области. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала «Россия 24».

По словам президента, ранее существовали два маршрута газового транзита через Украину.

«Один из них — это ГИС «Сохрановка». Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут», — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что контракт на эти поставки заканчивается в декабре текущего года.

18 октября «Газпром» сообщал, что через газоизмерительную станцию «Суджа» за сутки были прокачаны 42,4 млн кубометров газа. А заявка на прокачку энергоносителя через ГИС «Сохрановка» была снова отклонена украинской стороной.

Ранее стало известно о подготовке российских войск к штурму Суджи.

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