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«Газпром» назвал объем транзита газа для ЕС через Украину

«Газпром»: прокачка российского газа через Украину составила 42,4 млн кубометров

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Gleb Garanich/Reuters

Объем прокачки российского газа в страны Европейского союза через территорию Украины в субботу, 19 октября, составил 42,4 млн кубометров в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома».

Транзит газа осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку энергоносителя через ГИС «Сохрановка» была снова отклонена украинской стороной.

Днем ранее, 18 октября, объем прокачки также находился на уровне 42,4 млн кубометров в сутки. В среднем в этом месяце транзит газа из России для европейских потребителей через «Суджу» ведется в объеме более 42 млн кубометров в сутки.

Накануне сообщалось, что недавно зарегистрированная в ОАЭ компания приобрела три судна для перевозки СПГ, по всей видимости, российского происхождения. Компании-пустышки с базой в Дубае часто используются для закупки танкеров для теневого флота.

Ранее стало известно, что Россия за сентябрь нарастила поставки СПГ в Грузию более чем в 1,5 раза.

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