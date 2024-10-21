Стало известно о подготовке российских войск к штурму Суджи

Российская армия готовится к штурму города Суджа в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас российские военные находятся в двух километрах от первых оборонительных рубежей ВСУ.

Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку в Курской области. По данным канала, в настоящее время идут бои в районе деревни Кругленькое. Также в окружении российских бойцов оказались более 1,8 тыс. солдат ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах.

Два дня назад российские войска взяли под контроль село Зоряное в ДНР. Также удалось поразить живую силу и технику нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка ДНР.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.