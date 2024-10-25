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Источник назвал организатора готовящихся беспорядков в Грузии

ТАСС: в Грузию отправлен бывший участник «Азова» Нодарович

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Телеграм-канал ТАСС

Украина отправила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, это бывший участник «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В числе тех, кто уже готов к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач, — бывший боевик «Азова» Авалиани Закро Нодарович 1997 года рождения», — сообщил источник.

По его словам, Нодарович на данный момент уже находится в Грузии, и именно он занимается организацией деятельности группы экстремистов. Он выплачивает деньги участникам беспорядков, отмечается в публикации.

ТАСС также сообщал, что Киев собирает боевиков из числа этнических грузин для проведения беспорядков в Грузии.

23 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября. По его словам, для этого злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.

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