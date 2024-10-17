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Орбан подверг критике Евросоюз из-за позиции по украинскому конфликту

Орбан: отказ ЕС от контактов с РФ по конфликту на Украине является ошибкой

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Virginia Mayo/AP

Отказ Евросоюза от контактов с Россией по поводу конфликта на Украине является большой ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого передает ТАСС.

Венгерский лидер также заявил, что на саммите Евросовета призовет президента Франции Эммануэля Макрона и Канцлера Германии Олафа Шольца начать переговоры с Россией от имени Евросоюза для урегулирования конфликта.

«Мы проигрываем. И кто-то должен нести за это ответственность. Многие европейские лидеры во главе с Еврокомиссией решили вступить в эту войну, встав на сторону Украины и оказав ей финансовую поддержку», — подчеркнул Орбан.

14 октября Politico писало, что Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против России, что вызывает сложности с выделением кредитов Украине за счет замороженных активов РФ. Отмечается, что решение Орбана может быть связано c намерением оказать помощь кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу. Тот заявлял о желании прекратить безвозмездную помощь Украине, если ему удастся переизбраться на пост главы государства.

Ранее глава МИД Венгрии назвал ошибку НАТО, которая привела к конфликту на Украине.

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