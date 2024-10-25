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Рябков призвал убедить Украину отказаться от ультиматумов

Рябков: без отказа от украинских ультиматумов переговоры с РФ невозможны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Западным политикам следует донести до украинских властей мысль о том, что без отказа от нереалистичных требований и ультиматумов переговоры с Россией невозможны. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам Рябкова, западным странам следует отказаться от «собственного эскалационного курса, в основе которого — безудержная накачка Киева все новыми видами вооружений и продолжение, по сути дела, безграничной поддержки и помощи».

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что цели СВО все равно будут достигнуты, и складывающаяся ситуация «на земле» лишний раз свидетельствует об этом.

Рябков отметил, что на международных площадках появляются идеи по поиску мирного решения конфликта, однако у многих из них есть базовый недостаток: они лишь «в минимальной степени касаются коренных причин происходящего» и не формируют базовых установок на преодоление первопричин конфликта.

25 октября Рябков рассказал о положении о военной помощи в договоре с КНДР. Он отметил, что они вступят в силу исключительно в ситуации, когда одна из сторон станет жертвой агрессии.

Ранее соратник Трампа Вэнс заявил, что Украина уступит свои территории России.

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