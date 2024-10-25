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Рябков рассказал о положении о военной помощи в договоре с КНДР

Рябков: положение о военной помощи с КНДР задействуется в случае агрессии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Положения о взаимной военной помощи, содержащиеся в договоре между Россией и КНДР, активируются только в случае агрессии против одной из сторон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что механизмы военной помощи вступят в силу исключительно в ситуации, когда одна из сторон станет жертвой агрессии. В противном случае, если такой агрессии против КНДР не происходит, соответствующие пункты договора остаются неизменными и действуют в том виде, в каком они изложены в документе.

«Это сигнал сдерживания для всех», – добавил Рябков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией.

24 октября Государственная дума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Ранее Путин рассказал, когда Россия и КНДР примут решение о военной взаимопомощи.

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