В Британии утверждают, что «тысячи» военных КНДР будут воевать под Курском

Более 12 тысяч военных из Северной Кореи якобы прибыли на Дальний Восток для того, чтобы в скором времени принять участие в боях с ВСУ в Курской области на территории России. С таким утверждением выступила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.

«По словам официальных лиц (в Киеве. – Прим. ред.), в общей сложности более 12 000 северокорейцев прибыли на Дальний Восток России перед развертыванием в Курске», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что военные КНДР якобы уже в конце августа будут отправлены «воевать с украинскими войсками в Курской области».

До этого в МИД РФ назвали «вбросами» сообщения об отправке солдат из КНДР на СВО. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщения об отправке северокорейских солдат в зону СВО изначально появились в украинских СМИ, а затем были подхвачены разведкой Южной Кореи.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может якобы направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Он заявил, что стороны подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Ранее в Британии заявили о «высокой вероятности» отправки войск КНДР в Россию.