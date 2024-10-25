В США не нашли документы по отправке Украине помощи на сумму более $1 млрд

Более одного миллиарда долларов, выделенных Соединенными Штатами на военную помощь ВСУ, не имели надлежащего документального подтверждения. Об этом пишет американское издание Stars and Stripes со ссылкой на генерального инспектора минобороны США.

«Аудит Министерства обороны США показал, что выплаты в размере 1,1 млрд долларов, предназначенные для поддержки Украины в течение нескольких месяцев после… (начала СВО – прим. ред.), не имели надлежащего документального подтверждения, что вызывает

обеспокоенность по поводу финансовой подотчетности и прозрачности военной помощи США», - говорится в сообщении издания.

Сотрудники ведомства, пишет Stars and Stripes, «в значительной степени не обучены работе с документами», а Пентагон «не особенно заинтересован в дополнительной подготовке» служащих.

До этого сообщалось, что министерство обороны США не выявило значительных нарушений в ходе исследования процесса учета и использования поставленной ВСУ военной помощи.

Как отмечалось в заявлении МО Украины, аудит значительных отклонений не выявил, однако установил пробел в нормативной базе. Кроме того, говорилось, что стороны вырабатывают двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность и прозрачность использования предоставленной помощи.

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