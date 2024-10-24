США не нашли нарушений в использовании оказанной Украине военной помощи

Министерство обороны США не выявило значительных нарушений в ходе исследования процесса учета и использования поставленной ВСУ военной помощи. Об этом заявили в военном ведомстве Украины.

Как отмечается в заявлении, аудит значительных отклонений не выявил, однако установил пробел в нормативной базе. Кроме того, отмечается, что стороны вырабатывают двусторонний официальный регламент, который повысит эффективность и прозрачность использования предоставленной помощи.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить до конца 2024 года военную помощь от США на сумму $8 млрд.

21 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил в ходе визита в Киев, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

«Под руководством [президента] Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее США подготовили «утешительный приз» для Зеленского.