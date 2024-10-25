Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разведка Украины рассказала о «первых подразделениях» КНДР в Курской области

В разведке Украины утверждают, что первые военные КНДР уже прибыли под Курск

close
Виталий Аньков/РИА Новости

Главное управление разведки минобороны Украины утверждает, что военные из КНДР якобы уже были замечены в Курской области. Об этом пишет украинское издание «Украинская правда» со ссылкой на разведку Украины.

«Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий… в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировали в Курской области РФ», - приводит издание заявление ведомства.

По оценкам ГУР МО Украины, сообщает газета, численность переброшенных на Россию северокорейских военных на данный момент составляет около 12 тысяч человек, среди них – 500 офицеров, в том числе три генерала Северной Кореи.

До этого президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в РФ заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией.

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал со ссылкой на военных Соединенных Штатов, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее МИД КНР прокомментировал сообщения об отправке северокорейских военных в РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами