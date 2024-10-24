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МИД КНР прокомментировал сообщения об отправке северокорейских военных в РФ

МИД КНР заявил, что у Пекина нет информации об отправке военных КНДР в Россию

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Andy Wong/AP

Китаю ничего неизвестно об отправке Северной Кореей военнослужащих в Россию для оказания помощи в проведении военной операции на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай не располагает информацией о ситуации», — сказал Линь Цзянь, отвечая южнокорейскому журналисту на вопрос, что в Китае думают по поводу этих сообщений.

Пекин занимает неизменную позицию и рассчитывает на деэскалацию конфликта, а также политическое урегулирование, добавил представитель китайского МИД.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея планирует направить военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, Москва и Пхеньян подписали совместный договор, похожий на военный союз.

Министерство иностранных дел России назвало это «вбросами».

23 октября координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее конгрессмен заявил, что США должны ответить КНДР, если ее военные будут помогать России.

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