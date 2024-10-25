Журналист из США Джексон Хинкл фотографией высмеял утверждения на Западе о том, что президент России Владимир Путин якобы изолирован. Соответствующий пост появился на странице в соцсети X (бывшая Twitter) журналиста.

«Путин изолирован», - написал он, прикрепив к посту общую фотографию Путина с лидерами стран БРИКС и государств, претендующих на членство в объединении.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что Западу не удалось превратить президента РФ Владимира Путина и Россию в изгоя в международной политике. Кроме того, по оценке Миршаймера, Западу не удалось разрушить экономику России, которая процветает, несмотря на множество санкций.

Вместе с тем, ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х припомнил президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам их заявления о якобы изоляции России и лично Владимира Путина.

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.