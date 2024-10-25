Лукашенко заявил, что крах Украины станет крахом всего Запада

Крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в войну и хотят переговоров, но на фронте многое изменилось. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает газета «Известия».

По мнению белорусского лидера, англосаксонские страны хотят мира больше, чем Владимир Зеленский. Лукашенко предположил, что Запад может легко воздействовать на президента Украины, не отправив оружие. При этом политик считает, что Киеву не могут не выделить оружие, потому что можно быстро потерять лицо.

«Они понимают, что на всю мощь может наступить крах Украины. Крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину.

Президент Белоруссии считает, что действия Украины в Курской области поменяли ситуацию для переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав РФ.