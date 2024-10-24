Путин ответил на «угрозы» Трампа ударить по центру Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что не припоминает угроз со стороны экс-президента США Дональда Трампа о якобы намерении ударить по центру Москвы. Так глава государства прокомментировал соответствующие сообщения в СМИ в рамках пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает РИА Новости.

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню», - отметил президент.

До этого Трамп заявлял, что в свое время обещал президенту Путину удар «по центру гребаной Москвы», если Россия предпримет что-то против Украины. Самого себя экс-президент США при этом назвал «чертовым психом». Такая характеристика, по мнению политика, заставляет его оппонентов во всем мире уважать его. В Кремле отреагировали на высказывание Трампа сдержанно, назвав это частью предвыборной кампании в США. А зампредседателя Совбеза РФ Медведев уверен, что Трамп все выдумал, так как на переговорах он обычно ведет себя сдержанно.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что слова Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы являются пиар-ходом.

Ранее американский журналист заявил о «тайном союзе» Путина и Трампа.