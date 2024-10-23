Путин отметил нежелание Киева вести с Москвой переговоры

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров «на полях» саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НТВ.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что тема украинского конфликта «много обсуждалась и поднималась» в ходе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС. Российский лидер в ходе этих обсуждений дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что Путин отмечает существование нежелания с украинской стороны вести какие-либо переговоры.

Среди прочего Песков отметил, что многие страны на саммите изъявляют желание активнее способствовать разрешению украинского конфликта, готовы выступить посредниками в мирных переговорах.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.