Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил нежелание Киева вести с Москвой переговоры

Песков: Путин отмечает нежелание Киева вести переговоры

close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров «на полях» саммита БРИКС в Казани отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает НТВ.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что тема украинского конфликта «много обсуждалась и поднималась» в ходе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС. Российский лидер в ходе этих обсуждений дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что Путин отмечает существование нежелания с украинской стороны вести какие-либо переговоры.

Среди прочего Песков отметил, что многие страны на саммите изъявляют желание активнее способствовать разрешению украинского конфликта, готовы выступить посредниками в мирных переговорах.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами