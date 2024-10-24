Украинская разведка: в стране готовятся беспорядки в ряде городов

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявляет, что в стране готовится проведение «митингов-провокаций», направленных против властей. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Как отмечают в ведомстве, предполагаемые митинги направлены на «дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб» для «общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины».

В ГУР утверждают, что провокации на Украине готовятся в Киеве, Одессе, Днепропетровске и других городах. Людей приглашают на упомянутые митинги через Telegram, отметили в ведомстве.

До этого политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала прошедший в Киеве митинг против сокрытия властями Украины информации о пропавших без вести бойцах ВСУ. Она отметила, что пока президент страны Владимир Зеленский презентует свой «план победы» на Западе, в украинском обществе растут протестные настроения.

Ранее политолог объяснил, почему украинские военные выходят на митинги.