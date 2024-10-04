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Политолог объяснил, почему украинские военные выходят на митинги

Политолог Скачко: на Украине может сформироваться антивоенное движение

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что дезертировавшие военные из 123-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Николаевской области. По мнению эксперта, подобные акции протеста могут перерасти в антивоенное движение.

Он отметил, что украинские военные пока заявляют только о недостаточной подготовке и нехватке вооружений, но вскоре настроения в рядах ВСУ могут поменяться.

«Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», — сказал Скачко.

По его словам, реакция Киева покажет, была ли эта акция стихийной или ей руководили серьезные силы, пытающиеся подать сигнал другим подразделениям украинской армии.

4 октября стало известно, что дезертиры из 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая самовольно покинула линию фронта в Донбассе, вышли на митинг в Николаевской области с требованием обратить внимание на проблемы украинской армии.

Бойцы протестуют из-за недостаточного снабжения и отсутствия боеприпасов. Военная полиция ВСУ давать комментарии отказалась, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пообещал наказать взбунтовавшихся солдат и офицеров.

Ранее военный эксперт сообщил, что у ВСУ в ЛНР не хватает солдат для ведения боев.

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