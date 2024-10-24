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Путин назвал естественным изменение ситуации в мировой экономике

Путин призвал придать изменениям в мировой экономике цивилизованный характер

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости придать изменениям в мировой экономике цивилизованный характер. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 24 октября, российский лидер принял участие в заседании в формате »БРИКС плюс/аутрич». На мероприятии глава государства рассказал, что в настоящее время в мировой экономике происходят естественные изменения.

«Я хочу это подчеркнуть — [ситуация меняется] естественным образом. Наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер», — сказал он.

Путин добавил, что страны — члены БРИКС продолжают заниматься этим в рабочем режиме.

Также в ходе встречи президент РФ обратил внимание, что настало время для реформы институтов развития ООН и глобальных финансовых структур. В том числе речь идет о Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке.

Как отметил российский лидер, за последние несколько десятилетий вес развивающихся стран в мировой экономике кардинально изменился. Однако это не нашло «адекватного отражения» в системах управления МВФ и иных международных организаций.

Ранее Путин рассказал, чем чревато затягивание с созданием новой экономической системы в мире.

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