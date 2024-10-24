Евросоюз принял к сведению принятую на саммите БРИКС в Казани декларацию, но не считает, что пункт о недопустимости односторонних санкций касается политического объединения. С таким заявлением выступил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано, передает Reuters.

Он заявил, что ЕС принял к сведению Казанскую декларацию БРИКС, но не видит себя адресатом указанных там положений. Стано подчеркнул, что Брюссель законно ввел санкции против ряда стран, являющихся членами БРИКС.

В итоговой декларации саммита БРИКС украинский вопрос почти не получил внимания со стороны участников встречи: ему уделили лишь три предложения, а само название государства упомянуто только один раз. Официальный документ опубликован на официальном сайте Кремля, где также велась прямая трансляция.

Во время чтения декларации президент России Владимир Путин сообщил, что участники саммита не игнорируют национальные позиции, связанные с украинским конфликтом, которые высказываются на различных форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. По мнению участников саммита, решение этого вопроса напрямую зависит от соблюдения правил Устава ООН.

Ранее в Кремле рассказали, как создавалась общая декларация БРИКС.