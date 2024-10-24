Пушков высмеял премьера Британии и встречу на Самоа на фоне саммита БРИКС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посчитал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафосы и премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить саммит БРИКС в Казани вместо поездки на встречу глав правительств стран Содружества наций на Самоа. Публикация появилась в Telegram-канале политика.

«Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки», — написал Пушков.

Сенатор указал, что Великобритания покинула десятку ведущих экономик мира, а изнутри Соединенное Королевство сотрясают этнические бунты. На саммите БРИКС собрались лидеры государств не относящегося к Западу мира с колоссальным опытом и авторитетом в мировой политике, отметил парламентарий.

Пушков также отметил, что все мировые СМИ освещают мероприятие в Казани, в то время как о встрече стран Содружества наций на Самоа практически никому неизвестно.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушков высмеял попытки Запада изолировать Россию на фоне саммита БРИКС.