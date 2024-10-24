Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон об избрании Трампа: «папа возвращается домой и папа зол»

Журналист Карлсон о возможной победе Трампа: папа возвращается домой и папа зол

close
Brendan McDermid/Reuters

Американский консервативный журналист Такер Карлсон сравнил возможное возвращение кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Белый дом с возвращением главы семейства домой, добавив, что республиканец задаст стране «жесткую взбучку». Его слова приводит The Hill.

«Должен быть момент, когда папа возвращается домой. Да, это так. Папа приходит домой. И он зол. Папа зол. Он не мстительный. Он любит своих детей. Какими бы непослушными они ни были, он любит их. Потому что они его дети. Они живут в его доме. Но он очень разочарован их поведением. И ему придется дать им знать», — заявил Карлсон.

По его словам, глава семейства может наказывать своих детей и «сильно шлепать», но ему будет больнее, чем им. Но в итоге дети этого заслужили, провел аналогию Карлсон.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Ранее напарник Харрис высмеял Маска за поведение на митингах Трампа.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами