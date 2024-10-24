Такер Карлсон об избрании Трампа: «папа возвращается домой и папа зол»

Американский консервативный журналист Такер Карлсон сравнил возможное возвращение кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Белый дом с возвращением главы семейства домой, добавив, что республиканец задаст стране «жесткую взбучку». Его слова приводит The Hill.

«Должен быть момент, когда папа возвращается домой. Да, это так. Папа приходит домой. И он зол. Папа зол. Он не мстительный. Он любит своих детей. Какими бы непослушными они ни были, он любит их. Потому что они его дети. Они живут в его доме. Но он очень разочарован их поведением. И ему придется дать им знать», — заявил Карлсон.

По его словам, глава семейства может наказывать своих детей и «сильно шлепать», но ему будет больнее, чем им. Но в итоге дети этого заслужили, провел аналогию Карлсон.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что нынешний глава Белого дома Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Ранее напарник Харрис высмеял Маска за поведение на митингах Трампа.