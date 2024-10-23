Напарник Харрис высмеял Маска за поведение на митингах Трампа

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолз раскритиковал поведение миллиардера Илона Маска на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа, отметив, что тот «скачет как угорелый». Его слова приводит The Hill.

«Я собираюсь поговорить о его напарнике по предвыборной гонке — об Илоне Маске. Смотрите, Илон стоит на сцене, скачет, как угорелый», — сказал Уолз под одобрительные возгласы на предвыборном мероприятии.

По его словам, самый богатый человек в мире тратит миллионы долларов, чтобы помочь Трампу выиграть выборы. По мнению Уолза, Маск заинтересован в победе республиканца, поскольку тот пообещал ему место в правительстве. Кандидат в вице-президенты также обвинил Трампа в том, что он «на глазах американской общественности продвигает коррупцию».

В ночь на 6 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на него произошло покушение. По данным Associated Press, перед мероприятием Маск за кулисами встретился с политиком и кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом. При этом на предпринимателе была черная бейсболка с надписью «Сделаем Америку снова великой».

В ходе своего выступления Маск отметил, что Трамп должен одержать победу на президентских выборах, «чтобы сохранить Конституцию». Сам кандидат на пост главы государства назвал основателя Space X и Tesla одним из тех людей, которые помогут «построить невероятное будущее». По словам Трампа, Маск «спас свободу слова» и «создал множество замечательных вещей».

Ранее Илон Маск стал героем мемов после выступления на предвыборном митинге Трампа.