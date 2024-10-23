Моди улетел из Казани

Премьер-министр Нарендра Моди вылетел в Нью-Дели из Казани после того, как завершил свое участие в саммите БРИКС. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

«Премьер-министр Нарендра Моди завершает плодотворный визит в Казань и вылетает в Нью-Дели», — написал он.

До этого с Моди после заседания саммита БРИКС в расширенном составе попрощался президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил экономические успехи Индии и назвал страну примером для БРИКС. После этого индийский премьер провел еще несколько двусторонних встреч.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Индии заявил, что БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы.