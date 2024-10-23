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Шеф Пентагона раскрыл, как решится конфликт на Украине

Шеф Пентагона Остин: конфликт на Украине решится переговорами

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Violeta Santos Moura/Reuters

Решение конфликта на Украине будет достигнуто путем дипломатических переговоров. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Как вы уже слышали от меня, этот конфликт в какой-то момент закончится переговорами», — подчеркнул он.

По словам главы оборонного ведомства США, Вашингтон при этом все равно продолжит поддерживать Киев. Остин добавил, что время дипломатического урегулирования конфликта будет выбрано самими властями Украины.

До этого президент России Владимир Путин в ходе переговоров на полях саммита БРИКС в Казани отмечал положительную динамику для Вооруженных сил РФ на фронте, а также нежелание Киева вести переговоры.

Тема украинского конфликта «много обсуждалась и поднималась» в ходе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС. Российский лидер в ходе этих обсуждений дает четкие оценки нынешнего положению дел и перспектив урегулирования.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай, Бразилия и ряд стран глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта на Украине, для чего необходимо перестать подливать масла в огонь.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.

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