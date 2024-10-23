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В России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров

Ушаков: предложения Зеленского о многом говорят — в его планах нет переговоров

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Предложения украинского лидера Владимира Зеленского о многом говорят — в его планах нет переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит», — отметил Ушаков с улыбкой.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит документ из пяти пунктов, в числе которых — снятие ограничений на удары по территории РФ, а также продолжение «операций».

Кроме того, Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты созданного им плана имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Позднее издание Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писало, что США считают «план победы» президента Украины провальным, в Киеве это знают, но не говорят главе государства.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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