Президент Ирана оценил возможность нейтрализации санкций США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным оценил возможность нейтрализации санкционных мер, вводимых США против Москвы и Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.

Пезешкиан подчеркнул, что Россия и Иран могут нейтрализовать все санкции США.

Ранее Путин начал переговоры с Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

В среду на саммите БРИКС президент Ирана потребовал установить режим прекращения огня в Ливане и Палестине и вывести израильские войска из районов оккупации. Также он призвал к немедленному оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа и перемещенным лицам из числа жителей Ливана.

22 октября Пезешкиан заявил, что сотрудничество в БРИКС приведет к концу однополярного мира и эпохи американского тоталитаризма.

19 октября иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что договор между Ираном и Россией о стратегическом партнерстве «должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита», поскольку подписание документа на полях саммита БРИКС «затмит величие этой церемонии».

Ранее Путин назвал Иран союзником России.