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Президент Ирана рассказал о свержении «мировой гегемонии» вместе с Россией

Президент Пезешкиан: Россия и Иран могут свергнуть мировую гегемонию

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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Москва и Тегеран смогут свергнуть «мировую гегемонию». Об этом иранский лидер заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

До этого Путин начал переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

Перед встречей двух лидеров пресс-служба президента РФ отметила, что российско-иранские отношения вышли на «уровень всеобъемлющего стратегического партнерства». По ее данным, соответствующий договор о партнерстве между двумя странами будет подписан «в рамках отдельного полномасштабного визита в Россию» Пезешкиана.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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