Путин рассказал о стремлении России упрочить авторитет БРИКС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в узком составе заявил, что РФ стремится упрочить авторитет содружества в мире, а также сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем. Его слова передает РИА Новости.

«Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении глобальных и региональных проблем», — сказал глава российского государства.

Президент России также высказался о расширении организации, подчеркнув, что игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к БРИКС было бы неправильно.

«Такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС», — отметил Путин.

Накануне Владимир Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества в рамках БРИКС.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина рассказал о его беседах «тет-а-тет» с зарубежными лидерами, прибывшими в Казань.