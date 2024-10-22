Путин на саммите БРИКС побеседовал с президентом Египта

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Египет впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве полноправного участника объединения. Беседа лидеров проходит в здании казанской ратуши в центре столицы Татарстана.

«Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», — заявил Путин.

Он напомнил, что в 2023 году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений. Российский президент назвал Египет «давним и надежным партнером». Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества стран лежит договор о всеобъемлющем партнерстве. По словам российского лидера, Москва и Каир уверенными темпами продвигаются в торгово-экономической сфере. Он обратил внимание, что на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой.

До этого стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.