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Путин на саммите БРИКС побеседовал с президентом Египта

Путин проводит переговоры с президентом Египта на полях БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси начали переговоры в Казани на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Египет впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве полноправного участника объединения. Беседа лидеров проходит в здании казанской ратуши в центре столицы Татарстана.

«Мы уделяем особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», — заявил Путин.

Он напомнил, что в 2023 году страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений. Российский президент назвал Египет «давним и надежным партнером». Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества стран лежит договор о всеобъемлющем партнерстве. По словам российского лидера, Москва и Каир уверенными темпами продвигаются в торгово-экономической сфере. Он обратил внимание, что на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой.

До этого стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси направился в Казань для участия в саммите БРИКС.

Ранее операторы объяснили перебои связи в Казани, где проходит саммит БРИКС.

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Саммит БРИКС в Казани
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