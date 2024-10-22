Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией с сфере здравоохранения

Алиев утвердил соглашения с РФ в сфере медицины и продовольственной безопасности

close
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, а также по продовольственной безопасности. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Утверждены два ранее подписанных соглашения между Азербайджаном и Россией. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие указы», — отмечается в заявлении.

19 августа глава минздрава Азербайджана Теймур Мусаев и его российский коллега Михаил Мурашко подписали соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. В тот же день председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова подписали соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности.

18 и 19 августа президент РФ Владимир Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.

Ранее Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами