Президент Азербайджана утвердил соглашения с Россией с сфере здравоохранения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и медицинской науки, а также по продовольственной безопасности. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Утверждены два ранее подписанных соглашения между Азербайджаном и Россией. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие указы», — отмечается в заявлении.

19 августа глава минздрава Азербайджана Теймур Мусаев и его российский коллега Михаил Мурашко подписали соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки. В тот же день председатель агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Анна Попова подписали соглашение о сотрудничестве в области пищевой безопасности.

18 и 19 августа президент РФ Владимир Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.

Ранее Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России.