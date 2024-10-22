В Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что на саммите БРИКС в Казани будет решаться судьба мировой политики. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Сегодня начинается саммит БРИКС в России. Здесь будет решаться будущее мира», — написал Дотком.

Он также задался вопросом, «нападет ли Израиль на Иран в ближайшее время, чтобы сорвать многополярную конференцию от имени Соединенных Штатов».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о борьбе стран БРИКС с лицемерием Запада.