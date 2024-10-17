Всемирный банк улучшил прогноз для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) скорректировал в сторону повышения прогноз роста ВВП России на ближайшие годы. Об этом говорится в обновленном прогнозе для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Согласно обновленному экономическому прогнозу для развивающихся стран Европы и Центральной Азии, российская экономика вырастет на 3,2% в 2024 году и на 1,6% в 2025 году. Это на 0,3 и 0,2 процентных пункта выше июньских оценок соответственно.

ВБ сохранил прогноз роста ВВП России на 2026 год на уровне 1,1%. При этом эксперты организации ожидают замедления темпов экономического роста в текущем году по сравнению с 2023 годом (3,6%).

«Рост экономики РФ по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, повышению реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру», — отмечается в докладе ВБ.

До этого стало известно, что Германия уже столкнулась с падением ВВП на 0,3% в 2023 году, что стало сигналом к ухудшению экономической ситуации. Прогноз на 2024 год был пересмотрен, и теперь страна ожидает сокращения экономики на 0,2%, что может привести к двухлетней рецессии впервые за более чем два десятилетия.

Ранее банк ВТБ пересмотрел прогноз по росту вкладов россиян.