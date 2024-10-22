Российский посол заявил, что у Запада больше нет рычагов влияния на РФ

У Запада вряд ли остались рычаги влияния на Россию и Белоруссию, поскольку продолжающееся введение антироссийских санкций вредит ЕС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

«Сомневаюсь, что у Запада найдутся еще какие-то действенные рычаги, способные повлиять на ситуацию. За последние три года наши противники, кажется, испробовали все возможные ограничения и запреты», — подчеркнул он.

При этом, по словам Грызлова, Запад сам же и пострадал от введения санкций против России. Ухудшение ситуации для западных стран становится очевидным, если посмотреть на темпы роста экономик стран ЕС, инфляцию, рост цен на продовольствие, а также энергоносители, отметил посол.

До этого Грызлов заявлял, что договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности содержит порядок действий при возникновении угрозы суверенитету.

По его словам, в него также интегрированы и нововведения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по вопросам ядерного сдерживания 25 сентября. Кроме того, ведется активная работа с Минском по финализации текстов этого документа и новой концепции безопасности Союзного государства.

Ранее в Бразилии жестко ответили на претензии из-за дружбы с Россией.