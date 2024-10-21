Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Индии сообщил о возвращении 85 своих граждан из рядов ВС РФ

МИД Индии сообщил об увольнении 85 своих граждан из ВС России

close
Depositphotos

По меньшей мере 85 граждан Индии были уволены из Вооруженных сил России, еще 20 человек остаются на службе. Об этом заявил глава индийского МИДа Викрам Мисри, пишет Prabhasakshi.

По его словам, предпринимаются усилия для скорейшего увольнения оставшихся на службе в российской армии. О возвращении индийцев сообщается в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит БРИКС в Казани.

Как сообщала телекомпания NDTV, в июле 2024 года Москва и Нью-Дели достигли договоренностей о возвращении индийских граждан из зоны специальной военной операции (СВО).

Во время приезда в Россию, Моди обсудил с президентом РФ Путиным не только вопрос о возвращении в страну граждан Индии, но и заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее в Индии задержали вербовщиков в российскую армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами