МИД Индии сообщил о возвращении 85 своих граждан из рядов ВС РФ

По меньшей мере 85 граждан Индии были уволены из Вооруженных сил России, еще 20 человек остаются на службе. Об этом заявил глава индийского МИДа Викрам Мисри, пишет Prabhasakshi.

По его словам, предпринимаются усилия для скорейшего увольнения оставшихся на службе в российской армии. О возвращении индийцев сообщается в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит БРИКС в Казани.

Как сообщала телекомпания NDTV, в июле 2024 года Москва и Нью-Дели достигли договоренностей о возвращении индийских граждан из зоны специальной военной операции (СВО).

Во время приезда в Россию, Моди обсудил с президентом РФ Путиным не только вопрос о возвращении в страну граждан Индии, но и заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее в Индии задержали вербовщиков в российскую армию.