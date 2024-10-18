Путин предложил восстановить «четверку» для решения конфликта между Израилем и Палестиной

Для решения конфликта между Израилем и Палестиной нужно восстановить работу «четверки». С таким предложением на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС выступил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Мне думается, надо бы вернуться, может быть, даже и «четверку» эту расширить, поговорить о том, как восстанавливать эти территории, как вернуть людей, которые покинули эту территорию», — заявил президент, подчеркнув, что Соединенные Штаты «зря разрушили «четверку».

Также Путин высказался за создание полноценного государства Палестина. У российской стороны такая позиция еще с советских времен, подчеркнул Путин. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему. По мнению президента России, палестинцы никогда не уйдут со своей земли.

13 октября посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что власти Палестины в настоящее время работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран. Нофаль рассказал, что уже «149 стран признают палестинское государство».

Ранее Путин отверг попытки вмешаться в переустройство миропорядка.