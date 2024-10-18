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Путин рассказал о контактах России с Израилем и Палестиной

Путин: Россия в контакте с Израилем и Палестиной

Российская Федерация находится в контакте с Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран – членов БРИКС, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы в контакте до сих пор с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной», — заявил президент.

Также в ходе встречи глава государства высказался за создание полноценного государства Палестина. У российской стороны такая позиция еще с советских времен, напомнил Путин. Создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему, добавил он.

13 октября посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль выступил с заявлением, что власти Палестины в настоящее время ведут деятельность, направленную на получение признания независимости государства от наибольшего числа стран.

Ранее в Турции призвали к введению санкций против Израиля.

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