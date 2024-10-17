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В Госдуме оценили план Зеленского «принудить к переговорам» Россию

Депутат Чепа объяснил слова Зеленского о принуждении к переговорам положением ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Озвученные в «плане победы» Владимира Зеленского способы якобы «принуждения к переговорам» России связаны с положением ВСУ на фронте. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа.

По словам депутата, предложенные в «плане победы» меры Зеленский предложил направить против России, чтобы заставить Москву пойти на переговоры. В этом и заключается его так называемый мирный план, считает депутат.

Предложения украинского лидера звучат на фоне того, что «фронт ВСУ сыпется на всей линии соприкосновения», а Запад устал поддерживать Киев. Кроме того, Соединенные Штаты опасаются витка эскалации, который может привести к «непоправимым последствиям», указал Чепа.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее премьер Дании похвалила «план победы» Зеленского и назвала Россию врагом Европы.

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