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NYT рассказала, как Украина подорвала рейтинги Шольца

NYT: Шольц теряет свой рейтинг из-за Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Стратегия Германии по Украине ударила по автомобильному производству в стране, рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца стал снижаться. Об этом пишет The New York Times.

«Война ударила по автомобильному и производственному секторам Германии и пошатнула рейтинги одобрения г-на Шольца», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом в лице Шольца президент США Джо Байден нашел надежного партнера в стремлении поддержать Украину и ввести санкции против России.

16 октября Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

Ранее Шольц оказалсянедоволен освещением конфликта на Украине в Германии.

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