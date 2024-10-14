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Шольц недоволен освещением конфликта на Украине в Германии

Шольц раскритиковал немецкие СМИ за освещение конфликта на Украине

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство местными СМИ за подход к освещению конфликта на Украине. В интервью Schwäbische Zeitung он посчитал недостаточным разъяснение населению необходимости регулярной помощи Киеву.

Шольц заявил, что вопрос поддержки Украины «долгое время не задавался в интервью, и он почти не освещался в газетах, на телевидении и радио», вместо этого СМИ регулярно интересовались поставками конкретных видов оружия, в том числе Taurus.

В связи с этим, по мнению канцлера, гражданам Германии не удалось объяснить, «почему важно поддерживать Украину и в то же время сохранять спокойствие, то есть не делать всего, чего некоторые громко требуют».

11 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи на €1,4 млрд.

В него войдут ЗРК Iris-T, Skynex, Gepard, БМП, танки, радары, БПЛМ и боеприпасы.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.

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