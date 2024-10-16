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Стало известно, когда Байден проведет встречу по Украине

Белый дом: Байден проведет дистанционную встречу контактной группы по Украине

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«В ноябре <…> президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров», — говорится в документе.

В американской администрации уточнили, что в числе ее вопросов, запланированных к обсуждению — дополнительная помощь Украине. Зеленский в телефонном разговоре подробно изложил Байдену свой «план победы».

В среду, 16 октября, стало известно, что Байден отправляется с визитом в Германию. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, глава Белого дома намерен обсудить с руководством Германии не только двусторонние вопросы, но и международную повестку, в том числе — украинский кризис.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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