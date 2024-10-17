Соединенные Штаты и НАТО после краха украинской армии предадут Украину и будут думать только о своей выгоде в результате конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину», — подчеркнул политик.

Как отметил Перинчек, мировая общественность видела такое в Афганистане, поэтому после поражения ВСУ Запад быстро откажется от поддержки украинского лидера Владимира Зеленского и будет думать лишь о выгоде Вашингтона и Лондона.

По оценке турецкого политика, у ВСУ нет шансов против превосходящей по мощи российской армии в Донбассе.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что в Донбассе начался неконтролируемый развал Вооруженных сил Украины. Риттер обратил внимание на то, что у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. И эти ресурсы власти Украины не могут никаким образом получить, резюмировал бывший разведчик.

Ранее в США признали, что не смогут помочь Украине.