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Штаб Трампа усомнился в компетентности Харрис после интервью Fox News

Штаб Трампа: интервью Харрис телеканалу Fox News было катастрофой

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Alex Brandon/AP

Интервью кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, которое она дала ведущему Fox News Брету Байеру, было катастрофой и продемонстрировало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома. Об этом сообщила в соцсети Х Кэролайн Ливитт — пресс-секретарь штаба республиканца Дональда Трампа.

«Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — написала она.

По словам Ливитт, Харрис не сумела справиться с давлением во время интервью, поэтому можно не рассчитывать, что она выдержит давление, которое ей придется испытать на посту президента США в случае победы на выборах.

Пресс-секретарь отметила, что предвыборная кампания Харрис основана на «лжи о Трампе», при этом вице-президент не смогла ответить ни на один вопрос в интервью, поскольку «у нее нет ответов».

15 октября главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт заявил, что Харрис отказалась давать агентству интервью, посвященное экономическим вопросам.

В конце августа Трамп назвал скучным первое интервью Харрис телеканалу CNN.

До этого владелец еженедельника Time Марк Бениофф пожаловался на отказ Харрис дать журналу интервью. По его словам, многочисленные запросы и просьбы Time о беседе с Харрис были отклонены, в отличие от интервью с любыми другими кандидатами в президенты.

Ранее в конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис.

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