Сырский намекнул, что Британия готовит предложения по ударам вглубь России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином, после которого заявил, что Лондон готовит предложения по ударам западным оружием вглубь России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы», — написал Сырский.

Он отметил, что проинформировал британского коллегу о ситуации на линии боевого соприкосновения, а также поблагодарил Соединенное Королевство «за стойкую и непоколебимую поддержку Украины».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию Российской Федерации. При этом он рассказал о гипотетической о ситуации, «когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России. Также Подоляк рассказал, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает «военное принуждение» Российской Федерации к миру. 14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни.

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