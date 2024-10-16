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В Британии сделали неутешительное заявление о положении Украины

Daily Express: МО Британии считает, что Украина находится на грани поражения

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В министерстве обороны Великобритании считают ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) критической. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на источник в военном ведомстве страны.

По словам собеседника, «Украина находится на грани проигрыша в войне с Россией». Источник газеты называл «очень серьезным» такое развитие событий.

Накануне американский телеканал Fox News сообщал, что Российской Федерации понадобится как минимум еще один год, чтобы победить в конфликте на Украине «или заставить Киев отказаться от борьбы». По мнению автора материала, после первых месяцев спецоперации Россия перевела конфликт в фазу длительного противостояния, а Владимир Путин подготовил страну к победе. В материале отмечается, что у Москвы есть все необходимые ресурсы, чтобы «перетерпеть врага».

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