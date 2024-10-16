Глава МИД Венгрии раскрыл цель создания «Друзей мира»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что цель создания группы «Друзей мира» стран Глобального юга – продемонстрировать, что большинство стран выступают за окончание конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что группа «Друзья мира» станет большой, сильной и заставит услышать голос мира. Сийярто также рассчитывает, что в случае «предпочтительного результата» президентских выборов в США атмосфера изменится, и вместо провоенного подхода возобладает подход, ориентированный на мир.

Глава МИД напомнил о мирной инициативе Виктора Орбана, согласно которой представители Венгрии «на всех платформах и форумах» представляют свою позицию о необходимости поиска мирного решения конфликта Москвы и Киева.

4 октября Виктор Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил премьер Венгрии.

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