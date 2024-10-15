В США назвали дату принятия решения ФАТФ по вопросу о внесении России в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на документ.

По данным СМИ, на 22 октября запланировано заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в список и предоставлением подтверждений. Журналисты считают, что в этот день станет известно, попадет ли Россия в черный список организации.

В середине июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что Россия на сегодняшний день приостановила деятельность на площадке организации. Уже на седьмом по счету пленарном заседании ФАТФ рассматривает вопрос о применении в отношении РФ более серьезных санкций, в том числе о включении страны в черный список группы, отметил он.

18 июня ФАТФ лишила РФ руководящих и консультативных функций из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Россия была исключена из ФАТФ в феврале 2022 года, но не была включена в черный список организации из-за вето Китая и Индии. В черный список организации внесены КНДР и Иран.

Ранее Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список ФАТФ.